Motociclista morre após ser atingido por carro na GO-080, em Goiânia

Um motociclista de 41 anos morreu após ser atingido por um carro na noite desta quarta-feira (26/5), na GO-080, na Vila Pompéia, em Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista do carro teria furado o sinal vermelho.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, a vítima trafegava pela Rua do Paraíso e ao chegar no cruzamento com a rodovia GO-080, onde há semáforo, foi atingido por um veículo Renault/Duster conduzido por um homem de 59 anos, que trafegava pela GO-080 sentido Goiânia/ Nerópolis.

De acordo com a Dict, relatos de testemunhas apontam que o condutor do carro se confundiu com a sinalização e iluminação do local, e avançou o sinal vermelho.

Com o impacto a vítima caiu na pista e sofreu lesões corporais graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas quando a equipe chegou no local a vítima já estava sem vida.

O motorista do carro permaneceu no local e fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Em outro caso, motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Jandaia

Na madrugada da última quinta-feira (20/5), um motociclista de 35 anos morreu após um grave acidente na BR-060, no município de Jandaia, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia sentido Goiânia/Rio Verde quando o acidente aconteceu.

Diante dos vestígios encontrados no local do acidente, a PRF acredita que um caminhão esteja envolvido e que o motorista teria fugido após o acidente. Caso o condutor do caminhão seja encontrado, ele poderá responder por crimes de trânsito relacionados ao fato de não ter prestado socorro à vítima.

Além disso, o motorista pode ainda ser julgado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a pena agravada por ter deixado o local do acidente, sem prestar socorro ao motociclista.