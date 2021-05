PC apreende adolescente e evita possível massacre em escolas de Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (27/5), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) apreendeu um adolescente de 16 anos por prática de ato infracional análogo ao crime de racismo e encontrou no celular dele, indícios de um possível massacre em escolas de Goiânia.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, através do Laboratório de Operações Cibernéticas, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de racismo, após troca de mensagens indicando a intenção de ataques a escolas da capital. No celular do adolescente a PCGO encontrou vários indícios de participação em grupos que planejam massacres a escolas, além de apoio a ações e doutrina nazista.

De acordo com a PCGO, “também foram encontrados anotações e desenhos feitos à mão, cujas imagens são de cunho violento e enaltecem o nazismo por meio de dizeres e símbolos”.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) foi lavrado em desfavor do menor na DPCA e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). As investigações seguem na DPCA para identificação de possíveis outros autores de crimes de racismo e terrorismo.

Troca de mensagens apontam um possível massacre em escolas de Goiânia

Em umas das conversas analisadas pela Polícia Civil, o adolescente faz menção sobre a criação de uma escola nazista, em Santa Catarina. “Se um dia eu tiver grana suficiente, queria fazer uma escola nazi no sul. Cunhutaí, para ser mais exato, que mais de 90% da população é branca”, escreveu.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente afirmou ser nazista e que as mensagens sobre o massacre em escolas seria apenas uma brincadeira. Ele também alegou saber manusear arma de fogo.

Em seu perfil do Twitter o adolescente se descreveu como: jovem, branco, rico, bonito e como nazifascista, e disse que não aceitaria judeus em seu perfil. Veja as imagens: