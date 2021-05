Aparecida de Goiânia amplia vacinação para pessoas a partir de 59 anos

Aparecida de Goiânia irá ampliar, a partir da próxima segunda-feira (31/5), a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas com 59 anos de idade. Assim, independentemente da condição, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado. Dessa maneira, basta apresentar documento de identidade, o Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. A ampliação por idade acontece após mudança nas regras do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, não haverá a necessidade de agendamento. Além disso, haverá vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Nestes locais haverá agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Mudança na vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A mudança na vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia foi anunciada pelo prefeito Gustavo Mendanha, na manhã desta sexta-feira (28/5). O Ministério da Saúde autorizou a imunização por faixa etária, desde que reservado um percentual para os grupos prioritários, em reunião na quinta-feira (27/5).

“A vacinação da população em geral por faixa etária sempre foi uma bandeira defendida por mim e eu fico muito feliz de fazer esse anúncio. Aparecida já havia avançado bastante com a Campanha quando decidiu atender todos os grupos previstos no PNI . É uma mobilização para salvar vidas”, afirmou o prefeito.

Assim, a partir das próximas remessas de vacinas que chegarem a Aparecida de Goiânia, 30% dos imunizantes serão reservados aos grupos prioritários. Além disso, 70% para a população da faixa etária atendida.

Dia D

Neste sábado (29/5), Aparecida de Goiânia realiza mais um Dia D da vacinação contra a Covid-19. Dessa maneira, será destinada a todos os grupos previstos PNI. Assim, poderão ser vacinados trabalhadores da Educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, dentre outros.

Eles poderão se imunizar, sem necessidade de agendamento, nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8h às 17h.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia também ocorrerá UBS’s dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Nestes locais é necessário realizar agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Confira AQUI as regras de vacinação contra a Covid-19 de todos os grupos prioritários atendidos em Aparecida de Goiânia.