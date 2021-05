Aparecida realiza Dia D de vacinação contra Covid-19 neste sábado (29)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza um novo Dia D de vacinação contra Covid-19 neste sábado (29/5), que será destinado para a vacinação de todos os grupos prioritários.

Segundo a Prefeitura, a vacinação acontecerá nas 5 unidades básicas de Aparecida e na Central de Imunização por meio de agendamento no aplicativo Saúde Aparecida ou no site da prefeitura aparecida.go.gov.br.

A aplicação da primeira dose continua nos drive-thrus da Cidade Administrativa e Centro de Especialidades do Jardim Boa Esperança, com atendimento das 08h às 17h sem necessidade de agendamento prévio.

O Dia D de vacinação contempla trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte aéreo, metroviário, ferroviário e aquaviários, profissionais de saúde, trabalhadores industriais, trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso.

Dia D será exclusivo para vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explica que neste sábado (29/5), não haverá Dia D da vacinação contra a Influenza e que toda a mobilização será para a vacinação contra a Covid-19.

“Convidamos as pessoas dos grupos prioritários a agendarem ou procurarem os drive-thru e se imunizarem. A vacina salva vidas”, alertou a coordenadora de Imunização, Renata Cordeiro.

Horário de funcionamento e endereços dos postos de 1ª e 2ª dose: