Homem morre carbonizado em acidente entre carro e caminhão na GO-164

Um homem morreu carbonizado em um acidente entre um carro e um caminhão bitrem no início da manhã desta sexta-feira (28/5), no trevo do Córrego do Ouro, na GO-164, entre São Luís de Montes Belos e Sanclerlândia.

Conforme informações, a vítima estava no carro de passeio e se envolveu na batida com o caminhão bitrem utilizado no transporte de leite, que estava vazio no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e quando chegou no local encontrou os veículos já em chamas. Segundo a corporação, foram utilizados aproximadamente 6 mil litros de água para extinção das chamas.

Os bombeiros ainda fizeram a retirada do corpo da vítima, que estava preso às ferragens do carro. Uma perícia no local deverá identificar as causas do acidente.

Além do homem que morreu carbonizado na GO-164, outro fica ferido em tombamento de caminhão na BR-060

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Jataí foi acionada, nesta quinta-feira (27/5), para atender uma ocorrência de um tombamento de caminhão na BR-060, km 450.

O caminhão baú com câmara fria, tombou às margens da rodovia e ficou parcialmente destruído. Somente o motorista estava no veículo e sofreu algumas escoriações no membro superior. Ele recebeu atendimento no local.

Incêndio em caminhão na BR-153

Também nesta quinta-feira (27/5), equipes dos bombeiros em Jaraguá foram acionadas para combater um incêndio em veículo de grande porte na BR-153, próximo ao município de Jaraguá.

No local, os bombeiros encontraram uma carreta carregada de embalagens pegando fogo. As chamas concentraram-se na cabine do veículo. Segundo a corporação, foram utilizados três mil litros de água e 20 litros de LGE, para extinção das chamas, evitando que o fogo se propagasse para o restante do veículo. Após o rescaldo e limpeza da pista, o trânsito foi liberado para os motoristas.