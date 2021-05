Homem rouba carro em teste drive em Minas Gerais e acaba sendo preso em Goiás

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (27/5) ao ser flagrado dirigindo um carro com ocorrência de furto, em Catalão, região sudeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi furtado no último dia 8 deste mês, no interior de Minas Gerais.

Segundo a PRF, os policiais deram ordem de parada para um veículo de passeio VW/Saveiro, conduzido por um homem, de 42 anos. Ao ser solicitada a documentação, o homem afirmou ser inabilitado e também não apresentou nenhuma documentação do carro.

Diante disso, a equipe policial entrou em contato com o proprietário do veículo, que informou que teve o carro furtado há 19 dias na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Ele enviou imagens de câmeras de segurança aos policiais, que identificaram o condutor como sendo autor do furto.

O motorista confessou aos agentes que viu o carro estacionado com anúncio de vende-se no vidro, solicitou ao dono fazer um teste drive e não retornou para finalizar o negócio. Segundo o suspeito, ele pegou o veículo porque precisava trabalhar na zona rural de Catalão, mas faria o devido pagamento ao proprietário posteriormente.

O veículo foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil em Catalão e será restituído ao seu proprietário. O homem foi preso e responderá pelo crime de apropriação indébita de veículo.

PRF prende homem que roubou carro em teste drive e divulga balanço de operações

Nas últimas 24 horas a PRF atendeu seis acidentes que deixaram seis pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 415 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 51 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 13 condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e cinco motoristas foram flagrados utilizando celular na direção.

Os PRFs fiscalizaram 1.440 veículos e 1.140 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.