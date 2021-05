PC indicia ex-pastor por estupro de crianças em Senador Canedo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Senador Canedo, concluiu investigações e indiciou, nesta sexta-feira (28/5), um ex-pastor por estupro de crianças em Senador Canedo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em 2018 pelo crime de estupro de vulnerável praticado por um ex-pastor que teria abusado sexualmente de duas crianças, de 6 e 8 anos, que ficavam aos cuidados da esposa dele, babá das vítimas.

A PCGO afirma que durante as investigações a equipe descobriu que além de ter abusado das meninas que ficavam aos cuidados da esposa, o homem também praticou atos libidinosos contra as próprias filhas enquanto menores de idade.

Ex-pastor indiciado por estupro de crianças em Senador Canedo foi preso em Goianira

De acordo com a Polícia Civil, diante dos fatos apurados a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi cumprido no mês de abril, no município de Goianira, com o apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Segundo a PCGO, após o interrogatório do autor e demais providências pertinentes à investigação, o homem de 52 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, em razão da prática dos atos libidinosos.

O investigado encontra-se recolhido na Unidade Prisional de Senador Canedo e permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil explica que a divulgação da imagem do investigado tem como objetivo identificar eventuais novos crimes, bem como o surgimento de novas vítimas que desejem fazer denúncias.

Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque-denúncia 197 ou pelo telefone Whatsapp da DPCA de Senador Canedo – (62) 985955416.

Em outro caso, homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 7 anos, em Goianésia

No dia 20 de maio deste ano, um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar sobrinha de 7 anos, em Goianésia, na região central de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goianésia.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), os crimes aconteceram por aproximadamente dois anos, desde quando a vítima tinha 7 anos. Em fevereiro deste ano, a criança teve coragem e contou sobre os abusos sexuais para familiares, que procuraram a delegacia no início do mês de março.

Segundo a PCGO, a vítima passou por exame de corpo de delito e confirmou o abuso. Ao ser interrogado, o homem negou o crime. O suspeito será indiciado por estupro de vulnerável, que prevê uma pena de 8 a 15 anos, aumentada de metade por ser tio da vítima. Além disso, ele poderá pegar uma pena máxima de aproximadamente 37 anos de prisão considerando que o crime foi contínuo.