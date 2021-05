Ato contra Bolsonaro em Goiânia pede celeridade da vacinação contra Covid-19

Este sábado (29/5) foi marcado por atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acontecendo simultaneamente em todo o Brasil. Os manifestantes pedem celeridade da vacinação contra a Covid-19 e também denunciam as medidas adotadas pelo Governo Federal no enfrentamento à Covid-19.

Em Goiânia, a concentração teve início na Praça Cívica, no Setor Central, e foi finalizado na Praça do Trabalhador. Mais de mil pessoas participaram do ato, que foi pacífico. Apesar do uso de máscara, não houve distanciamento social, como é recomendado pelas autoridades de Saúde.

Com faixas, bandeiras e cartazes, o grupo reivindicou o impeachment de Bolsonaro, a volta do auxílio emergencial para R$ 600, ampliação das vacinas disponíveis e também pediram a valorização da saúde e educação no país.

Os protestos contra o presidente também foram registrados nas cidades de Jataí, Pirenópolis e Cidade de Goiás.

Atos contra Bolsonaro foram registrados em todo o Brasil

Protestos contra o presidente foram registrados por todo o Brasil, como nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Florianópolis e São Luiz. Em São Paulo, a manifestação está marcada para às 16h deste sábado (29/5). Em algumas cidades, os manifestantes organizaram filas para sair em caminhada.

No Twitter, as manifestações estão entre os assuntos mais comentados, com as tags #29MForaBolsonaro, #29MPovoNasRuas e #ForaGenocida. Apoiadores também levantaram a tag #EuApoioBolsonaro2022.

Em uma publicação um internauta escreveu: “Se o povo protesta em meio a uma pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus. Queremos vacina”.

Guilherme Boulos (Psol), que disputou a prefeitura de São Paulo em 2020, afirmou que “hoje é dia de fora Bolsonaro” e também recomendou o uso de máscaras PFF2 ou N95, mais eficazes contra o vírus, assim como o distanciamento social.