Ex-deputado de Goiás, Júlio da Retífica morre aos 66 anos vítima de pneumonia

Morreu neste domingo (30/5) o ex-deputado de Goiás e ex-prefeito de Porangatu Júlio Sérgio de Melo, conhecido como Júlio da Retífica, aos 66 anos. Ele foi vítima de uma pneumonia.

O político estava internado no hospital de Brasília para tratamento da doença, que contraiu em março deste ano. Júlio deixa a esposa, Gláucia Aparecida Fernandes de Melo, os filhos Júlio Sérgio de Melo Júnior, Fernanda Maísa de Melo, Mônica Cristina de Melo da Silva e Ricardo Augusto Nunes de Melo, além de cinco netos.

Júlio foi prefeito em Porangatu de 1997 a 2000 e reeleito para o mandato de 2001 até 2004. Ele foi o primeiro prefeito reeleito no município. Em nota, a Câmara da cidade lamentou a morte do ex-prefeito:

Neste momento de dor, demonstramos nossos sentimentos à família, aos amigos do ex-prefeito, Porangatu está de luto.

Júlio da Retifica deixou seu legado político e administrativo na história do município de Porangatu e vai ficar registrado na memória de todos.

Foi diretor da CELG, no governo Alcides Rodrigues, deputado estadual por duas vezes. Era empresário no ramo de retificas em Goiás e Tocantins e pecuarista.

Júlio da Retifica foi prefeito de Porangatu por duas gestões: 1997-2000 e 2001-2004, sendo o primeiro prefeito reeleito do município.

A Câmara Municipal de Porangatu, em nome de todos os vereadores e funcionários, lamenta profundamente o falecimento do ex-prefeito Júlio Sérgio de Melo.

É com imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Porangatu, Júlio da Retífica, neste domingo (30/05), vítima de pneumonia.

Natural de Araguari (MG), Júlio Sérgio de Melo construiu sua trajetória política em Goiás. Foi prefeito de Porangatu, no Norte do Estado, em duas gestões realizadoras, e deputado estadual, por quatro mandatos. Ele faria 67 anos no próximo dia 22 de junho.

Neste momento de grande consternação e tristeza, manifestamos nossos profundos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos de Júlio da Retífica. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos.