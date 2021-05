Homem em situação de rua morre ao ser atropelado por entregador, em Goiânia

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um entregador de aplicativo na madrugada deste domingo (30/5), no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. A vítima foi identificada como Otavino Lourenço dos Santos, de 54 anos.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima trafegava na condição de pedestre pela Rua Maurício Gomes Ribeiro, quando foi atropelado por uma motocicleta, que era conduzida por um jovem de 24 anos.

O homem não resistiu ais ferimentos e morreu ainda no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O motociclista, que estava trabalhando no momento do acidente, sofreu lesões corporais e foi encaminhado por terceiros ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia.

Além do homem em situação de rua que morreu ao ser atropelado por entregador, em Goiânia, idoso morreu na GO-060

Em março deste ano, um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado na GO-060, no trecho entre Goiânia e Trindade. A vítima, Valdivino Paulino, atravessava a rodovia na altura do km 08, quando foi atingido por um veículo Fiat Siena.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência. Conforme informações e vestígios no local, o veículo trafegava na GO-060 sentido Goiânia/ Trindade, na faixa da esquerda, momento que atropelou a vítima.

Com o impacto, a vítima foi arremessada a frente e caiu no acostamento da pista. Familiares da vítima informaram que Valdivino morava perto do local do acidente, estava indo para um sítio às margens da rodovia e era deficiente auditivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas constatou o óbito da vítima no local. O condutor do carro permaneceu no local, fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.