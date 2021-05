Vacinação em Goiânia: meta deste sábado é aplicar 13 mil doses da Pfizer

Neste sábado (29/5), a prefeitura de Goiânia realiza uma força-tarefa para ampliar a vacinação contra a Covid-19. A meta é aplicar mais de 13 mil doses da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer / Biontech, acabando com o estoque recebido na última quinta-feira (27/5). Dessa forma, o imunizante vai ser aplicado em 31 postos de vacinação espalhados pela capital, das 8h às 17h. Podem se vacinar pessoas com deficiência, comorbidades, além de trabalhadores da Educação Infantil que atuam na rede pública de particular do município.

É importante ressaltar que o atendimento da vacinação é feito exclusivamente por agendamento. Ou seja, é necessário baixar o aplicativo “Prefeitura 24 horas” e se cadastrar, indicando dados pessoais e a qual grupo beneficiado pela cobertura vacinal se enquadra. Depois, é só escolher uma das unidades de saúde ou a Área I da PUC-GO e agendar um dos horários disponíveis.

A vacinação em Goiânia, neste sábado, será apenas para pedestres. Além disso, não haverá atendimento nas escolas municipais, no Estádio Serra Dourada, no Shopping Cerrado e no Shopping Passeio das Águas.

Quais grupos estão incluídos na vacinação

A vacinação para zerar as doses da Pfizer em Goiânia, neste sábado (29/5), é direcionada para grupos, como professores e trabalhadores da Educação Infantil (ensino regular) e atende pessoas com 18 anos ou mais. Dessa forma, estão incluídos profissionais, como merendeiros, agentes administrativos, auxiliares e agentes educacionais, tanto da rede privada quanto a pública de Goiânia.

Além disso, pessoas com comorbidades e deficiências também podem participar da vacinação. A documentação necessária para receber as doses, bem como lista de comorbidades e os postos de atendimento estão disponíveis no site da prefeitura.

Segundo informações da prefeitura, em Goiânia já foram aplicadas 588.119 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes se destinaram a sete grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

*Com informações da Prefeitura de Goiânia