Aparecida de Goiânia consegue identificar variante indiana do coronavírus

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou, no final de abril deste ano, um Programa de Sequenciamento Genônico, que é capaz de identificar variantes do novo coronavírus, inclusive a indiana.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a variante indiana tem maior grau de transmissibilidade. Em Aparecida de Goiânia, ainda não há a suspeita da presença da nova cepa.

Segundo a prefeitura, o Programa de Sequenciamento Genômico está entre um dos melhores do país, conforme aponta a plataforma GISAID, entidade de banco de dados sobre genomas do vírus.

Até o momento, Aparecida já realizou 279.589 testes RT-PCR para detecção da Covid-19 e executou 656 sequenciamentos genéticos a partir de amostras dos exames. Seis casos de reinfecção pelo coronavírus foram confirmados no município.

De acordo com a diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da Secretaria de Saúde (SMS), Érika Lopes, as amostras coletadas neste ano preocupam, em relação ao ano passado. “Enquanto nos materiais analisados em 2020 não identificamos nenhuma variante considerada de preocupação, nas amostras deste ano, 76,6% foram das linhagens P.1 (variante de Manaus) e 2,5% da B.1.17, originária do Rio Unido”, declara.

Casos de Covid-19 em Aparecida de Goiânia

De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, até as 17 horas desta segunda-feira, 31 de maio de 2021, o município realizou 284.682 testes de diagnóstico de Covid-19. Os exames são do tipo RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para esse diagnóstico.

A Secretaria de Saúde de Aparecida informa que nas últimas 24 horas foram confirmados 146 novos casos na cidade. Após o resultado positivo os pacientes passam a ser monitorados pela equipe da Central de Telemedicina, sendo que os mais vulneráveis ao vírus realizam, a cada 48h, uma bateria de exames laboratoriais para análise da evolução da doença, evitando assim o risco de agravamento rápido e óbito.

No momento, Aparecida possui 905 casos ativos, que estão hospitalizados ou monitorados pela Telemedicina, oxímetros e exames. De 66.506 casos confirmados, 64.325 estão recuperados e 1.276 vieram a óbito por Covid-19, com três confirmados nas últimas 24 horas. No momento a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento da Covid-19 na rede pública de saúde está em 59%. Confira todas as informações epidemiológicas no Painel Covid-19 Aparecida, disponibilizado pela Prefeitura de Aparecida.

No painel eletrônico, que é atualizado diariamente, é possível verificar a evolução do quadro epidemiológico. Entre os dados estão as taxas de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s), nível de risco do município, a pandemia em cada bairro da cidade e um mapa de calor que mostra as regiões com mais casos.