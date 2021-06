BRT em Goiânia: entrega da obra é adiada para dezembro deste ano

Continua a saga para conclusão da obra do BRT em Goiânia. Agora, um aditivo adiou a entrega da obra do trecho II para dezembro deste ano. O prazo estava previsto para novembro do ano passado e foi prorrogado para maio deste ano, mas não foi cumprido.

O aditivo do contrato entre a Prefeitura de Goiânia e o Consórcio do BRT Goiânia, responsável pelo corredor exclusivo Norte-Sul, foi publicado nesta segunda-feira (31/5), no Diário Oficial do Município. Este já é o 13º aditivo e as alterações focam no prazo do contrato.

No aditivo desta segunda-feira (31/5), também há a informação do valor que ainda falta ser pago pela obra, que é de R$ 41.470.931,17. No aditivo anterior, firmado em 2020, houve um acréscimo financeiro para a obra, totalizando R$ 232, 17 milhões.

O trecho II liga os terminais Recanto do Bosque e Isidória e, segundo a Secretaria Municipal de Infraestutura (Seinfra), já estava previsto para ser entregue no quarto trimestre deste ano. Agora, mesmo com prazo para dezembro, a prefeitura trabalha para inaugurar o corredor no aniversário da capital, comemorado em outubro.

BRT em Goiânia: após seis anos, obra continua sem conclusão

Lançada em 2015 e com previsão de 20 meses de duração, a obra do BRT em Goiânia continua sem conclusão mesmo após seis anos. Durante este período, a construção do corredor de ônibus foi interrompida e retomada várias vezes.

A ideia inicial do projeto era ligar as regiões norte e sul de Goiânia, mas ainda hoje é possível ver trechos de obras sem conclusão, causando transtornos à população. Entre os anos de 2017 e 2018 a obra ficou parada por quase um ano, devido problemas de pagamento por parte da administração municipal. Com isso, o repasse do governo federal destinado à obra foi bloqueado.

Após a retomada das obras, novos prazos foram repassados para a conclusão da obra do corredor de ônibus, sendo 2019, 2020 e, agora, em 2022. Ao passar por trechos da obra, é possível perceber que há locais que sequer foram construídos, como é o caso de algumas plataformas no Centro de Goiânia, que aguardam autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).