DIGO 2021: festival de cinema acontece on-line, de 3 a 9 de junho

O DIGO, Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, chega a sua 6ª edição em 2021. O evento, que é pioneiro no Centro-Oeste sobre o tema LGBTI+, acontece de 3 a 9 junho, totalmente em formato on-line, devido a pandemia do coronavírus. A iniciativa tem o objetivo de estimular e promover a conscientização do público em relação aos direitos humanos e a inclusão. Ademais, em relação aos ataques à cultura e à diversidade sexual e de gênero, além do desrespeito a vida.

Mesmo on-line, o DIGO 2021 espera grande mobilização e participação do público, uma vez que contará com bate-papos e possibilidades de conexão. Em 2020, a edição que também foi virtual e contou com mais de 1 milhão de interações. Assim, a expectativa é repetir o sucesso, que já começa a ser mensurado pelo número de inscrições e qualidade das produções audiovisuais.

O DIGO 2021 recebeu 612 filmes para avaliação, sendo São Paulo o estado com maior percentual de filmes inscritos com 19,3%, seguido do Rio de Janeiro com 9,6%. Além disso, internacionalmente, a Espanha foi campeã de envios com 2,5% dos filmes estrangeiros, seguido por filmes dos EUA com 1,8%.

Foram recebidos filmes da Finlândia, Istambul, Irã, Holanda, Bélgica e Israel. Ademais, da Áustria, Peru, Colômbia, México, Argentina, Chile, Estônia, Itália, Reino Unido, Canadá e Cuba. No total, 26,3% dos filmes enviados foram dirigidos por mulheres.

“Realizar mais uma edição do DIGO está sendo um desafio, em meio ao caos que estamos vivendo tanto político, social e humanitário. Compreendemos a necessidade de levar arte e alento para as pessoas”, diz o diretor do festival Cristiano Sousa.

Programação

Além da mostra convencional, em 2021 o DIGO irá exibir mostras especiais, como a “Mulher LGBTI+ no Cinema”, apenas com produções dirigidas por mulheres LGBTI+. Dessa maneira, concorrem a um troféu e a um prêmio especial da Academia Internacional de Cinema. Além disso, acontece também a mostra “A pandemia é política”, que é direcionada a questões sociais e políticas vividas neste momento e a mostra paralela “Open Reel”, composta por filmes premiados da distribuidora internacional.

O voto do público vai até o dia 8 de junho e a premiação acontece no último dia do festival, 9 de junho. São 41 filmes, exibidos de forma gratuita para maiores de 18 anos de todo o Brasil, além de diversas atividades de artes integradas. Assim, haverá Ensaios LGBTI+, com conversas sobre diversos temas, Webinars, Workshops, Performatividades Drag e teatro on-line. Além disso, o III Encontro de Festivais de Cinema e Mostras LGBTI+ do Brasil e o I Encontro de Festivais LGBTI+ da América Latina e Caribe.

Confira a programação completa AQUI.

DIGO Festival 2021 – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás

Quando: De 3 a 9 de junho

Onde: www.digofestival.com.br/digo-2021/

Valor: Gratuito

Censura: 18 anos