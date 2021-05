Festa do Divino Pai Eterno 2021 será novamente em formato virtual

A Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, será realizada em formato virtual neste ano de 2021. Assim, acontece entre os dias 25 de junho e 4 de julho. A decisão foi tomada pela direção do Santuário Basílica, em conjunto com autoridades, devido a pandemia do coronavírus. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (31/5), e este será o segundo ano da Festa neste formato. O tema da festa este ano é “Pai eterno, diante de vós, somos todos irmãos”.

Segundo o reitor do Santuário Basílica, Padre João Paulo Santos, a Festa do Divino Pai Eterno de Trindade continua tendo sua relevância, mesmo que on-line. “A Romaria virtual é uma modalidade diferente, mas de modo real, vamos permitir as pessoas uma experiência verdadeira de fé junto ao Divino Pai Eterno. A mensagem desta Romaria, é fruto da experiência essencial de Deus Pai que quer provocar em cada um de nós, a partir deste Santuário, a fraternidade”, explica.

A Romaria de Trindade é considerada o segundo maior evento religioso do Brasil e o maior do Centro-Oeste. Antes da pandemia, a cidade chegava a receber 6 milhões de pessoas durante a Festa.

Como será a Festa do Divino Pai Eterno 2021, em Trindade

A Festa do Divino Pai Eterno 2021, que será virtual, lembrará a dinâmica tradicional, segundo os organizadores. Dessa maneira, terá celebrações diárias na Basílica, com o Santo Terço as Santas Missas, Novenas Solenes, um devocionário a São José. Além disso, com a Novena Solene na Igreja Matriz de Trindade. Não haverá presença de fieis em nenhuma delas, que poderão acompanhar as celebrações por meio das redes sociais da Basílica e pela TV.

O Santuário ainda terá uma parceira também com a Rede Vida de Televisão, TV Aparecida e da rede Vale FM de rádios. Ademais, com a rádio comunitária Trindade FM , que irão transmitir algumas das celebrações.

Porém, haverá a possibilidade de visitação, tanto no Santuário Basílica, como na Igreja Matriz de Trindade. Assim, será montada uma estrutura para o acesso dos fieis aos pés da imagem do Divino Pai Eterno. “Nossa orientação é para que os fieis fiquem em suas casas. Ainda não é tempo de celebrarmos nossa fé todos juntos presencialmente, mas iremos sim celebrar com as possibilidades que os meios de comunicação nos permitem a nossa fé no Divino Pai Eterno”, afirmou o Padre João Paulo Santos.

Segundo o prefeito de Trindade, Mardem Júnior, a Festa do Divino Pai Eterno terá proibição da entrada de caravanas na cidade. Além disso, será proibido qualquer evento aberto ao público e também o comércio de ambulantes. Ao todo, a cidade terá seis barreiras sanitárias nas entradas da cidade.