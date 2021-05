Festa do Divino Pai Eterno será realizada online pela 2ª vez consecutiva

A Festa do Divino Pai Eterno será realizada de forma virtual pelo segundo ano consecutivo. A apresentação oficial da Romaria 2021, organizada pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, de Trindade, foi feita nesta segunda-feira (31/5).

O tema da romaria deste ano é “Pai eterno, diante de vós, somos todos irmãos”. O objetivo é trazer a reflexão sobre a pandemia e as urgências humanas. O evento acontece entre os dias 25 de junho e 4 de julho.

Com mais de 180 anos, a Romaria de Trindade é considerada o maior evento religioso do Centro-Oeste, o segundo do Brasil e a maior Festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. Antes da pandemia, a cidade chegava a receber, anualmente, cerca de seis milhões de romeiros. Em 2019, última vez em que o evento foi realizado nos moldes tradicionais, cerca de 3,2 milhões de pessoas passaram por Trindade, nos 10 dias de festividades.

Medidas adotadas em Trindade para a realização da Festa do Divino Pai Eterno

De acordo com o prefeito de Trindade, Marden Júnior (Patriota), serão adotadas uma série de medidas na cidade para evitar a aglomeração nos dias da festa, que será de forma virtual. “Faremos seis barreiras sanitárias e educativas. Teremos testagem em massa aberta à população e drive-thru também. Teremos ainda pontos de atendimento”, disse.

O governador Ronaldo Caiado participou da coletiva e ressaltou a importância do respeito aos protocolos. “Nós sabemos o quanto esse evento é importante, mas é preciso respeitar e também não colocar vidas em risco. Ainda estamos em uma pandemia que não sabemos controlá-la”, destacou.

Reitor do Santuário Basílica, o padre João Paulo Santos confirmou que será montada uma estrutura aos pés da imagem do Divino Pai Eterno para que os fiéis tenham acesso e realizem seus atos individuais de devoção sem provocar aglomerações. As missas e novenas terão programação divulgada em breve. Algumas serão transmitidas por meio das redes sociais, bem como outros meios de comunicação, como a TV Pai Eterno, a Rede Vida, a TV Aparecida, a Rádio Difusora AM, a Rede Vale FM de rádios e a Rádio Comunitária Trindade FM. A tradicional Missa Sertaneja não será realizada em 2021.

“Virtual não pode ser entendido como oposto ao real. Se trata de uma modalidade diferente, mas deseja, de modo real, permitir às pessoas uma experiência de fé junto ao Divino Pai Eterno”, afirmou padre João Paulo Santos. “O tema deste ano é uma proclamação de esperança: Pai Eterno, diante de vós, somos todos irmãos”, informou. “Sabemos da proporção da Romaria e não podemos incentivar nenhum evento que favoreça aglomeração e a propagação da Covid-19”, alertou. “Nossa saudade em não podermos nos reunir está em solidariedade com a dor de tantas famílias enlutadas, de pessoas enfermas e ao cansaço de profissionais de saúde que fazem um esforço quase sobrenatural no enfrentamento à pandemia”, concluiu.

O pároco de Trindade, João Bosco de Deus, pediu para que todos participem da festividade em casa. “Pessoas, carreiros, muladeiros, tropas que tradicionalmente, há 30, 40, 50 anos, não faltam um ano sequer: ficamos comovidos, mas a vida vem em primeiro lugar”, ponderou. “Permaneçam em casa. Permaneçam com suas famílias. É o momento de transformar nossas casas neste grande local de oração”, conclamou.