Filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morre dois dias após o nascimento

Morreu na manhã desta segunda-feira (31/5) o filho do comediante Whindersson Nunes e Marina Lina, João Miguel, segundo informou a assessoria de imprensa.

“A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família”, diz comunicado oficial.

Filho de Whindersson Nunes e Maria Lina nasceu prematuro

O bebê nasceu prematuro com 22 semanas no último sábado (29/5). João Miguel estava sob cuidados médicos em uma maternidade de São Paulo.

A notícia do nascimento foi dada pelo próprio Whindersson em suas redes sociais, neste domingo (30/5), ao publicar uma foto em que ele aparece tocando com o dedo a mãozinha do bebê.