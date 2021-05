Homem com tornozeleira comete estupro e é preso novamente, em Goiânia

Um homem de 51 anos foi preso suspeito de cometer estupro enquanto usava tornozeleira eletrônica, no Setor Santo Hilário, em Goiânia. O suspeito já havia sido preso por tentativa de estupro em 2019. O crime aconteceu na noite do último dia 26 de maio.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a prisão foi cumprida pela 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia, pouco mais de 24h após a vítima registrar ocorrência.

De acordo com a PCGO, o suspeito entrou na casa da vítima, uma mulher de 54 anos, e a obrigou a manter relações sexuais com ele, além disso, segundo a vítima, o homem lesionou a mão dela com uma faca.

A Polícia Civil explica que após o registro de ocorrência, o suspeito foi identificado e preso preventivamente pela Deam, no último dia 28 de maio. Posteriormente, foi encaminhado à unidade prisional.

Segundo a PCGO, o indiciado já havia sido preso por tentativa de estupro ocorrido nas imediações da Câmara de Vereadores de Goiânia em 2019. Ele já tem passagens por crimes de ameaça e tráfico de drogas.

Em outro caso, PC indicia ex-pastor por estupro de crianças em Senador Canedo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Senador Canedo, concluiu investigações e indiciou, na última sexta-feira (28/5), um ex-pastor por estupro de crianças em Senador Canedo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em 2018 pelo crime de estupro de vulnerável praticado por um ex-pastor que teria abusado sexualmente de duas crianças, de 6 e 8 anos, que ficavam aos cuidados da esposa dele, babá das vítimas.

A PCGO afirma que durante as investigações a equipe descobriu que além de ter abusado das meninas que ficavam aos cuidados da esposa, o homem também praticou atos libidinosos contra as próprias filhas enquanto menores de idade.