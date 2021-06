Motorista morre ao ser arremessado durante capotamento na BR-060, em Rio Verde

Na manhã desta segunda-feira (31/5), um motorista de 37 anos morreu após ser arremessado de uma caminhonete durante um capotamento na BR-060, na zona rural de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Latas e garrafas vazias de bebida alcoólica foram encontradas no local.

O motorista não usava o cinto de segurança quando perdeu o controle da direção do veículo e capotou. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a vítima não apresentava sinais de vida quando a equipe chegou no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista apresentava diversos ferimentos e foi encontrado com a massa encefálica exposta. Não há informação sobre outras vítimas. Na pista foram encontradas diversas latas e garrafas vazias de bebida alcoólica, além de vários pertences pessoais da vítima que ficaram espalhados.

Além de capotamento na BR-060, PRF divulga balanço de operações no último final de semana

Segundo a PRF, durante o final de semana, de sexta-feira (28/5) à domingo (30/5), a equipe atendeu 12 acidentes que deixaram 13 pessoas feridas e 1 morto, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Além disso, de acordo com a PRF, as operações do final de semana resultaram em 393 autuações de infrações de trânsito, sendo que 34 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 50 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e sete motoristas foram autuados por alcoolemia.

A PRF fiscalizou 1.495 veículos e 1.295 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas, 10 pessoas também foram detidas e 44 Kg de maconha, 6.190 maços de cigarro, uma arma e seis munições apreendidos.

Segundo a PRF, um veículo também foi recuperado e dois foragidos da justiça foram recapturados.

