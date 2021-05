PC desarticula quadrilha investigada por explosão de agências bancárias em Goiás

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por intermédio do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB), efetuou a prisão de uma quadrilha com 12 pessoas investigadas por explosão de agências bancárias em Goiás. Ao todo, foram cumpridas 7 prisões temporárias e 5 prisões em flagrante já convertidas em preventiva pelo Poder Judiciário.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a quadrilha era liderada por dois irmãos gêmeos, de 23 anos. Por isso, a operação foi batizada de gemini (gêmeos, em inglês). Os presos ainda são investigados por associação criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas e posse ilegal de arma de fogo.

Investigação dos presos suspeitos de explosão de agências bancárias em Goiás

Conforme apontam as investigações, os irmãos gêmeos, de 23 anos, eram os principais articuladores e executores dos crimes de furto com uso de explosivo. Dois casos foram registrados, sendo um na madrugada do último dia 6 de março, em Carmo do Rio Verde, e outro na madrugada do dia 5 de abril, em Firminópolis, ambos nas agências do Banco do Brasil.

Veja o vídeo de câmeras de segurança que filmaram a ação em Carmo de Rio Verde. Na ocasião, dois suspeitos morreram em confronto com a polícia.

Roubo na agência bancária de Firminópolis:

De acordo com a PC, os irmãos se revezavam nas funções: um praticava a execução, sendo a explosão dos caixas bancários, e o outro prestava suporte, como a fuga, por exemplo. Além dos irmãos, foram presos temporariamente outros investigados de participarem materialmente das ações, fornecendo veículos ou apoio logístico para o grupo. Parte da associação criminosa veio a óbito durante as ações em confronto com policiais militares, nos quais foram apreendidas cinco armas de fogo, veículos e outros apetrechos utilizados para arrombar e explodir os caixas eletrônicos.

Durante o cumprimento dos 16 mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente, foram apreendidos cerca de 2,5 Kg de maconha e uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, devidamente municiado. As ações policiais foram realizadas nos municípios de Goiânia, Rialma, Ceres, Alexânia, Padre Bernardo e também no Distrito Federal.

O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário para continuidade da persecução penal em desfavor dos investigados.