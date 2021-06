Prefeitura de Goiânia lança serviço de delivery de árvores e mudas nativas

Já imaginou um delivery gratuito de árvores e mudas nativas do Cerrado em Goiânia? Esse serviço será lançado pela prefeitura nesta terça-feira (1/6), abrindo as atividades da Semana do Meio Ambiente. Assim, o Disque-Árvore terá entrega domiciliar das mudas, que poderão ser plantadas em calçadas e residências da capital. Para pedir, bastará enviar uma mensagem para o número de WhatsApp (62) 9 9330-7995.

O Disque-Árvore tem o objetivo, segundo a prefeitura, de aumentar a cobertura vegetal da cidade. Dessa maneira, nesta primeira fase serão disponibilizadas 5 mil de árvores e mudas nativas do Cerrado “Queremos avançar na arborização do município para tornar Goiânia uma cidade cada vez mais verde”, afirmou o prefeito Rogério Cruz.

O serviço de delivery de árvores e mudas nativas do Cerrado em Goiânia será feito pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Assim, a agência que receberá as solicitações de mudas, fará a análise do espaço disponível no local, e indicará a espécie mais adequada. Depois, fará a entrega do Disque-Árvore. Além disso, caso o morador precise, servidores da Amma poderão auxiliar com o plantio das espécies.

Segundo a Amma, o cultivo destas espécies árvores e mudas nativas do Cerrado auxilia no clima de Goiânia e na regularidade das chuvas. “A presença das árvores é fundamental para a produção de oxigênio e para a qualidade do ar que respiramos, além de evitar a erosão do solo e tornar a paisagem mais agradável, ampliando a sensação de bem-estar”, afirma Luan Alves, presidente da agência.