Copa América 2021: Caiado determina regras para realização dos jogos

O governador Ronaldo Caiado (DEM) falou, na noite desta terça-feira (1º), sobre a realização dos jogos da Copa América 2021 em Goiás. Uma série de medidas foram anunciadas após depois que o presidente Jair Bolsonaro falou, durante live na tarde desta terça-feira (1º), que Goiás está entre os estados para receber jogos da Copa América 2021.

De acordo com o Caiado, após conversa com a equipe técnica, uma série de condições foram expostas para que os jogos fossem realizados em Goiânia, inicialmente, no Estádio Olímpico. O Serra Dourada deve servir para suporte.

Entre as medidas está a vacinação de todos os envolvidos na competição, entre atletas, arbitragem, imprensa, funcionários, e outros envolvidos direta ou indiretamente. Além disso, os jogos devem acontecer sem a presença de público.

A Copa América ocorrerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, com a participação de 10 seleções divididas em dois grupos. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no Grupo A. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o Grupo B.

Veja na íntegra a nota divulgada por Caiado sobre a realização dos jogos da Copa América 2021