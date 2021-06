Goiânia amplia unidades para aplicação da 2ª dose contra a Covid-19

Goiânia tem, nesta terça-feira (1/6), sete locais para vacinação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19. A ampliação atenderá pessoas que estão com os prazos de imunização atrasados para receber as vacinas Coronavac e AstraZeneca. A vacinação contra a Covid-19 para este grupo em Goiânia será realizada das 8 às 17h, sem necessidade de agendamento.

Assim, a vacinação para o grupo que precisa receber a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca acontecerá nos Cais Campinas, Cândida e do Bairro Goiá. Além disso, no Ciams Urias Magalhães e Novo Horizonte, e nas Upa’s Chácara do Governador e Jardim América.

A aplicação do reforço dos imunizantes já estava ocorrendo de segunda a sexta-feira em quatro unidades distribuídas pela capital. Agora, o aumento no número de unidades, segundo a prefeitura, pretende “reforçar a importância da segunda dose da vacina contra a Covid-19”. O secretário de Saúde Durval Pedroso ressalta que é a segunda dose que “garante a total eficácia do imunizante”.

Nesta terça-feira, não haverá vacinação das primeiras doses contra a Covid-19 em Goiânia. Ou seja, o atendimento só será retomado após o recebimento de nova remessa pelo Ministério da Saúde. Ainda não há uma data específica para a chegada de novos imunizantes.

No último sábado (29/5), foi realizada uma força-tarefa para a aplicação das primeiras doses nos grupos prioritários, com a vacinação de mais de 12 mil pessoas, de acordo com a prefeitura.

Como está a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Goiânia recebeu, até o dia 31 de maio, 625,6 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 610,2 mil foram aplicadas na capital.

A vacinação contra a Covid-19 aplicou 398,7 mil vacinas da primeira dose, equivalente a 26,2% da população da capital. Além disso, 211,5 mil vacinas da segunda dose, o que equivale a 14% da população.