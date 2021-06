Goiânia paralisa aplicação da 1ª dose contra Covid-19; veja quem recebe a 2ª

A Prefeitura de Goiânia paralisa, nesta terça-feira (1º), a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento será retomado após o recebimento de nova remessa pelo Ministério da Saúde.

A segunda dose segue sendo ministrada para as pessoas com atraso no aprazamento das vacinas Coronavac e AstraZeneca. O atendimento será feito das 8 às 17h, sem necessidade de agendamento.

No total, sete postos de vacinação estão disponíveis para aplicação do reforço nesta terça-feira (1º). Veja:

Cais Campinas: Rua P-30 esq. com P-26, Setor Dos Funcionários

Rua P-30 esq. com P-26, Setor Dos Funcionários Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba s/n, Setor Urias Magalhães

Rua Guajajara, entre Ruas Caritos Madeiras e Paranaíba s/n, Setor Urias Magalhães Upa Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13 UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

Praça C-201, 2-82 – Jardim América Cais Bairro Goiá: Av. Santa Maria c/n Chácara Santa Rita – Bairro Goiá

Av. Santa Maria c/n Chácara Santa Rita – Bairro Goiá Cais Cândida de Morais: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº – Setor Cândida de Morais

Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº – Setor Cândida de Morais Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

O que levar para se vacinar?

Para a vacinação, é preciso apresentar CPF, documento de identificação com foto e data de nascimento, comprovante de endereço e comprovante da primeira dose. Profissionais da saúde devem apresentar comprovante de vínculo empregatício.

Pessoas com comorbidades devem apresentar um destes documentos: laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico (clique para acessar o formulário); prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

Gestantes ou puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) precisam apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade.

Pessoas com deficiência sem cadastro no BPC devem levar formulário de autodeclaração para pessoas portadoras de deficiência permanente (clique para acessar)

Profissionais da Educação Infantil devem levar autodeclaração e comprovante de atuação (carteira de trabalho, contracheque, crachá ou contrato).

Balanço da vacinação contra Covid-19 em Goiânia

O balanço da imunização na capital aponta que já foram aplicadas 607.063 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 396.365 referentes a primeira dose, correspondendo a 24,9% da população, e 210.698 referentes à segunda dose, o que indica 13,9% da população.