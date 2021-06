Goiás registra mais de 3 mil casos de Covid-19 em um mês

O Estado de Goiás registrou 3.288 novos casos de Covid-19 desde o início do mês de maio deste ano, até agora. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), atualizados nesta terça-feira (1°/6).

Segundo o painel, dos novos casos registrados nas últimas quatro semanas, 1.674 são em pessoas do sexo feminino, representando 50.91% das contaminações. O número de casos em pessoas do sexo masculino é de 1.614, que representa 49.09% dos casos registrados no último mês.

A maioria das contaminações nas últimas semanas são em pessoas com idades entre 30 e 39 anos, seguido das idades de 20 a 29 anos e de 40 a 49. O número de casos suspeitos registrado no último mês e que estão em investigação é de 14.000.

Ainda segundo o painel, 786 casos foram descartados nas últimas quatro semanas e 351 pessoas se recuperaram da Covid-19.

Goiás registra 2.981 novos casos de Covid-19 no último mês e soma 612.597 casos confirmados

De acordo com dados do Painel Covid-19 atualizados às 14h27 desta terça-feira (1°/6), Goiás registra 612.597 casos confirmados de infectados pela Covid-19 e 463.308 casos suspeitos que estão sendo investigados e já foram descartados 279.325 casos.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela SES-GO nesta terça (1°), destes número de casos, há o registro de 583.591 pessoas recuperadas e 17.167 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,81%. Em Goiás há 353 óbitos suspeitos que estão em investigação.

O Estado ultrapassou a marca de 17 mil óbitos pela doença no último domingo (30/5), registrando 17.005 óbitos confirmados.

Vacinas aplicadas em Goiás

De acordo com a SES-GO, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.441.942 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado de Goiás. Já em relação à segunda dose, 648.827 pessoas foram vacinadas. Segundo a SES-GO, esses dados são preliminares e foram coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.861.170 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.413.700 da AstraZeneca e 95.940 da Pfizer.