Monstro Discos lança financiamento coletivo para realizar festival virtual

A Monstro Discos, gravadora goiana que encabeça eventos como o Goiânia Noise Festival e o Cidade Rock, lançou um financiamento coletivo para realizar um festival on-line. O Goiânia Rock City acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho. Assim, reunirá 12 bandas em shows que serão transmitidos virtualmente, direto do Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul.

Dessa forma, segundo os organizadores, o objetivo é “manter a cena rock viva e ainda ajudar os artistas e fornecedores, bem como dar diversão ao público”. Afinal, por causa da pandemia de Covid-19, a cena de produção cultural foi amplamente afetada, tendo em vista a suspensão de eventos com a presença de público e um cenário restritivo, com necessidade de isolamento e distanciamento social que perdura desde março de 2020.

O evento da Monstro Discos também terá o lançamento de mais uma edição da coletânea Goiânia Rock City, que vem sendo lançada desde 2005. Dessa vez, a compilação reúne 14 bandas goianas, como Black Drawing Chalks, Riso do Abismo, Desert Crows, Bad Distortion, Blowdrivers e Rural Killers. Além disso, Burning Rage, Os Indomáveis & Sandoval Shakerman e Jukebox From Hell, entre outras.

E esta edição da coletânea também terá um formato diferente. Dessa forma, será feita em uma clássica fita K7, que tem voltado a despertar interesse entre os amantes de música.

Para contribuir com a produção do festival e ainda ganhar brindes como a fita K7, camisetas ou CDs das edições passadas da coletânea, basta acessar este link e escolher o valor da sua doação.

Mais sobre o Goiânia Rock City

O projeto Goiânia Rock City, da Monstro Discos, começou em 2005. Na época, o selo goiano lançou um CD que apresentava bandas, como Réu e Condenado, Valentina, The Rockefellers, Vó Delmira, Shakemakers, Seven, Johnny Suxxx e Sangue Seco. Além disso, nomes já conhecidos como Mechanics, Hang the Superstars, MQN, Violins e Barfly, entre outros.

A segunda edição foi lançada em 2008. Assim, reuniu Black Drawing Chalks, Bang Bang Babies, Hellbenders, Diego de Moraes, Motherfish, Mugo, Señores e outras.

A 3ª edição é de 2015 e traz The Galo Power, Dry, Cherry Devil, Space Truck, Coletivo Sui Generis e Two Wolves. Ademais, Damn Stoned Birds, Off a Cliff, DDO, Woolloongabbas, Rapsódia, Verne e Pedrada.

A 4ª edição da coletânea Goiânia Rock City foi lançada em 2019, em dois CDs que reuniram 23 bandas goianas. Dessa maneira, teve nomes como Rural Killers, Desert Crows, Gregor, Cabaré de Eliete, Quandefé, GASP e Melodizzy. Também Bad Distortion, Distorce, Blowdrivers, Black Lines e União Clandestina.