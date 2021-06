Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-153, em Goiânia

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão no início da manhã desta terça-feira (1º), na BR-153, no Jardim Guanabara, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, às 05h40, a vítima foi atropelada por um caminhão I/M.Benz Sprinter, que seguia pela rodovia no sentido Goiânia/Aparecida.

De acordo com o condutor do veículo, ele não teria visto a pedestre. Ele permaneceu no local até a chegada das autoridades. Até o início da manhã a vítima não havia sido identificada. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Além da mulher que morreu atropelada na BR-153, em Goiânia, um ciclista morreu na BR-452

No último dia 5 de maio, um ciclista morreu após ser atropelado no km 1 da BR-452, em Rio Verde, região sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 19h40.

A vítima, um homem aparentando ter aproximadamente 40 anos, pele clara, usava óculos, bermuda e camiseta. Segundo a corporação, a iluminação na região é precária.

A PRF e a Polícia Civil de Rio Verde analisaram imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o outro veículo envolvido.

Acidentes em rodovias

De acordo com o boletim de segurança viária, nas últimas 24 horas a PRF atendeu três acidentes que deixaram três pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Além disso, foram feitas 201 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 19 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança e 11 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos.

Os PRFs ainda fiscalizaram 649 veículos e 994 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

Três pessoas foram detidas por motivos diversos, 1.121 Kg de maconha foram apreendidos, dois veículos roubados foram recuperados e um foragido da justiça foi recapturado.