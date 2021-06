PM é afastado após prender dirigente do PT em Trindade por faixa contra Bolsonaro

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) afastou o policial militar (PM) que prendeu o dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) e professor da rede estadual Arquidones Bites por não retirar uma faixa do carro com a frase “Fora Bolsonaro Genocida”. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (31/5).

A abordagem aconteceu na tarde desta segunda-feira (31), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, depois que Arquidones se recusou a tirar a faixa. Um vídeo gravado no momento da prisão mostra o policial dizendo que a detenção é com base na Lei de Segurança Nacional por uma suposta calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O professor então foi levado para a sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia, onde prestou depoimento. “Esse é meu direito de manifestar. Na minha família morreram várias pessoas dessa doença”, disse o professor.

Em depoimento, o secretario ainda disse que pediu para os policiais colocarem a máscara e afirmou que não desacatou os militares.

Durante a noite, o delegado da PF decidiu não enquadrar o professor na Lei de Segurança Legal e o liberou.

Em nota, a SPP disse que o policial militar “responderá a inquérito policial e procedimento disciplinar para apuração de sua conduta.”.

Confira na íntegra a nota divulgada pela SSP sobre o caso do PM afastado após prender dirigente do PT em Trindade por faixa contra Bolsonaro