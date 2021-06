Acidente entre ônibus e caminhão deixa vários feridos em Senador Canedo

Um acidente entre um ônibus e um caminhão na manhã desta quarta-feira (2/6) deixou vários feridos na GO-020, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O ônibus ficou destruído.

Segundo informações, o ônibus transportava passageiros de Cristalina para fazer tratamento em Goiânia. O veículo teria atingido a traseira de uma carreta carregada com madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e quando chegou ao local constatou que alguns passageiros apresentaram ferimentos leves, mas recusaram transporte para unidade de saúde. Até o momento, há a informação de oito feridos.

Após o acidente, antes da chegada das autoridades, o motorista do caminhão teria fugido do local. Ainda não há informações sobre o que teria causado a batida. A madeira ficou espalhada pela pista, que ficou interditada até a limpeza.

Além do acidente entre ônibus e caminhão em Senador Canedo, um capotamento deixa 4 feridos na a BR-040, em Luziânia

No último dia 23 de maio, um capotamento deixou cinco pessoas feridas na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na parede um restaurante, que estava fechado no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as vítimas estavam em um Fiat Siena e três delas ficaram presas às ferragens. Testemunhas relataram que o condutor do carro perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem. Neste momento, saiu da pista e capotou.

O motorista, de 32 anos, estava com escoriações; uma adolescente de 16 anos se queixou de dores no corpo; um jovem de 24 anos teve traumatismo craniano leve; um rapaz de 21 anos apresentou escoriações nos braços e pernas; e um jovem de 27 anos teve um trauma na coluna cervical e lombar, por isso, não conseguia movimentar as pernas no momento do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marajó e Cais II de Valparaíso de Goiás. Também participou do resgate o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).