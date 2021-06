Adolescentes são apreendidos suspeitos de planejar ataque a escola, em Montividiu

Nesta quarta-feira (2/6), três adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), através da 8°DRP de Rio Verde, suspeitos de planejar ataque a uma escola em Montividiu, na região sudoeste de Goiás. Mensagens trocadas entre eles em redes sociais foram encontradas durante as investigações.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas casas dos adolescentes, a PCGO apreendeu facas e armas de fogo de alto calibre. De acordo com o delegado Adelson Candeo, eles podem ser responsabilizados por posse ilegal de arma de fogo e drogas.

Segundo o delegado, não existem informações sobre ligação dos adolescentes com grupos terroristas, racistas ou nazistas. O delegado afirma que dois deles planejavam executar mais meninas do que meninos e que isso mostra que existe um ódio voltado contra mulheres.

Um dos adolescentes apreendidos suspeitos de planejar ataque a escola já foi ouvido pela polícia

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram através do compartilhamento de informações pelo FBI, o Departamento de Investigação Federal americano, que identificou os adolescentes e parte das mensagens trocadas por eles em redes sociais.

Em seguida, a Polícia Civil de Montividiu continuou as investigações e identificou e localizou os suspeitos. Segundo a PCGO, nas conversas foi possível identificar o plano e até mesmo a divisão de tarefas que haveria entre os integrantes.

Um dos adolescentes já foi ouvido pela polícia. Segundo o delegado Adelson Candeo, ele confirmou que falou com os colegas pelas redes sociais, mas que não teria coragem de executar o ataque. De acordo com o pai do adolescente, ele está em depressão e toma remédios.

Segundo a Polícia Civil, a equipe cumpriu os mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça nas casas dos suspeitos e também na região rural do município.

Em outro caso, PC apreende adolescente e evita possível massacre em escolas de Goiânia

No último dia 27 de maio, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) apreendeu um adolescente de 16 anos por prática de ato infracional análogo ao crime de racismo e encontrou no celular dele, indícios de um possível massacre em escolas de Goiânia.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, com apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, através do Laboratório de Operações Cibernéticas, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi apreendido pelo ato infracional análogo ao crime de racismo, após troca de mensagens indicando a intenção de ataques a escolas da capital. No celular do adolescente a PCGO encontrou vários indícios de participação em grupos que planejam massacres a escolas, além de apoio a ações e doutrina nazista.

De acordo com a PCGO, “também foram encontrados anotações e desenhos feitos à mão, cujas imagens são de cunho violento e enaltecem o nazismo por meio de dizeres e símbolos”.

Um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) foi lavrado em desfavor do menor na DPCA e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). As investigações seguem na DPCA para identificação de possíveis outros autores de crimes de racismo e terrorismo.