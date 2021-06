Cidades turísticas de Goiás têm restrições no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3/6), e, com a pandemia do coronavírus, as cidades turísticas de Goiás deverão receber muitos visitantes. Assim, Caldas Novas, Pirenópolis, cidade de Goiás, Alto Paraíso e Aruanã têm decretos, em diferentes formatos, que estipulam regras para os turistas.

Em Caldas Novas, por exemplo, continua valendo o decreto publicado no dia 21 de maio. Assim, de acordo com a documento, bares, restaurantes e similares podem funcionar até às 2h de manhã, com 75% da capacidade do local. Já os hotéis, flats e similares podem atuar com 75% de ocupação.

Além disso, a cidade liberou eventos de formaturas, shows e solenidades. É necessária avaliação do Departamento de Vigilância Sanitária, desde que emitido o alvará Covid-19.

Pirenópolis, uma das principais cidades turísticas de Goiás, mantém as regras do decreto vigente. Assim, continua adotando toque de recolher de 0h às 5h da manhã. Ademais, o funcionamento de bares e restaurantes vai até às 23h, com capacidade de atendimento limitada a 50%.

A prefeitura de Pirenópolis continua fazendo controle de acesso nas entradas da cidade. Dessa maneira, exige apresentação de voucher de reserva de hospedagem ou de atrativos naturais. Além disso, afere temperatura de todos no carro e orienta sobre a postura que estes deverão adotar na cidade.

Cidade de Goiás, Aruanã e Alto Paraíso continuam com restrições no feriado de Corpus Christi

A cidade de Goiás mantém o decreto publicado no dia 28 de maio, que tem diversas restrições para o feriado de Corpus Christi. Assim, estão proibidos eventos, atividades em clubes, teatros e cinemas. Também é proibido consumir bebida alcoólica nas ruas do município.

Houve apenas uma mudança para o feriado. Dessa forma, bares e distribuidoras poderão funcionar até às 21h, limitado a 30% de capacidade. Restaurantes, lanchonetes, padarias e similares já podiam funcionar neste formato. Continua proibido o consumo de bebida alcoólica no interior destes locais, bem como apresentações artísticas. Estes estabelecimentos podem comercializar bebidas alcoólicas, até às 19h, mas apenas no formato de drive-thru e/ou por retirada.

Em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, bares, restaurantes e lanchonetes funcionam das 6h às 23h, mas com 50% da capacidade. Além disso, nestes locais são permitidas apresentações de som (apenas voz e violão), desde que em volume ambiente. Estes shows devem ser comunicados previamente à prefeitura do município.

Os atrativos turísticos de Alto Paraíso também só podem receber 50% da capacidade. Já hotéis e pousadas tem lotação máxima de 65% da capacidade do número de leitos.

A cidade de Aruanã, às margens do Rio Araguaia, também manterá restrições nesse feriado de Corpus Christi. Assim, bares e restaurantes tem horário reduzido de funcionamento, além de número máximo de pessoas nestes estabelecimentos. Eventos, pesca esportiva e aglomerações estão proibidos no município.

Em maio, o governo de Goiás cancelou a temporada do Araguaia 2021 nas cidades da Bacia do Araguaia, incluindo Aruanã. Dessa maneira, estão proibidas a realização de festas em geral e caminhadas ecológicas. Além disso, a medida ainda proíbe a instalação ou o funcionamento de estruturas temporárias de restaurantes e bares. Ademais, de banheiros, pontos de apoio e quaisquer suportes de atendimento a turistas e usuários em praias, beiras de rios e cachoeiras.