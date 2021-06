Contrariando decreto, prefeito de Goiânia divide mesa com mais de 10 pessoas

O Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), postou uma foto em suas redes sociais onde aparece em um almoço com mais de 10 pessoas na mesa, descumprindo as normas estabelecidas no último decreto municipal do dia 27 de maio assinado por ele.

A confraternização foi feita em um restaurante na capital, na tarde desta terça-feira (1º), e somente uma pessoa aparece na foto usando máscara. A publicação foi feita em seu perfil oficial, mas excluída em seguida, após repercussão negativa.

Na imagem ainda é possível ver que as mesas estão próximas, mas a Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde determina que bares e restaurantes devem garantir um espaçamento de 2 metros de distância entre os assentos, para evitar a propagação do coronavírus.

Em nota, a prefeitura afirmou que houve uma “confraternização privada, organizada pelo secretário Paulo Henrique, em um restaurante”. Além disso, informou que o espaço foi fechado para uma comemoração especial e, por isso, obedece o “decreto em vigor que estabelece o limite de 75 pessoas para eventos sociais”.

Veja o que diz o decreto de Goiânia sobre funcionamento de bares e restaurantes

A Prefeitura de Goiânia publicou, no último dia 27 de maio, um decreto que traz novas regras para o funcionamento de atividades comerciais e não comerciais. O documento entrou em vigor na última segunda-feira (31/5) e tem validade até o dia 8 de junho.

De acordo com o documento, bares e restaurantes podem funcionar com lotação máxima de 30% da capacidade de pessoas sentadas, sendo permitido no máximo 5 pessoas por mesa. Além disso, é vedada a apresentação de música ao vivo e mecânica, permitida exclusivamente a ambientação sonora sem amplificação de volume, durante todo o período de funcionamento. Fica permitido o uso de brinquedoteca desde que mantido o distanciamento de 2,25 m² por pessoa para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente.