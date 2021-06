Indígena morre atropelado na BR-070 e motorista foge sem prestar socorro

Um indígena morreu após ser atropelado na madrugada desta quarta-feira (2/6), BR-070, km 470, a cinco quilômetros de Aragarças, na divisa de Goiás com o estado do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que provocou o atropelamento fugiu do local e ainda não foi identificado. A vítima, um homem adulto que aparenta ter em torno de 30 anos, trajava calça jeans e utilizava fones de ouvido no momento do acidente. Ele não havia sido identificado até a manhã de hoje (2).

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Aragarças. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica realizam buscas pela região e junto a moradores locais para tentar identificar o veículo envolvido no acidente.

A PRF ressaltou que a região é povoada por nativos das Tribos Indígenas Xavante e Bororós.

Além do indígena que morreu atropelado na BR-070, outro morreu na BR-153, em Goiânia

Um homem, de 51 anos, morreu após ser atropelado na BR-153, no km 495, na Vila Morais, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Conforme informações de testemunhas e vestígios no local, a vítima, identificada como Valdivino David da Silva, estava supostamente tentando atravessar a rodovia quando foi atropelada por uma camioneta Ford/Escosport, cor preta.

O homem estava na calçada e tentou passar para o lado da defensa de concreto, momento que foi acertado pelo veículo que trafegava pela faixa de rolamento da esquerda, na pista de sentido aproximado Goiânia/Anápolis.

A motorista alegou que se deparou com a vítima à sua frente, teria tentado acionar os freios, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Após o impacto, a vítima foi arremessada sobre a pista de sentido contrário. A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. Havia dois passageiros no veículo.