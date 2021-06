Secult Goiás irá lançar 20 novos editais da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás) irá abrir 20 novos editais para a captação de recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. As inscrições serão abertas no dia 15 de junho. Assim, no total, estão disponíveis cerca de R$ 50 milhões.

Os editais da Lei Aldir Blanc que serão abertos pela Secult Goiás e irão para as áreas de artes visuais, artesanato, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo e cultura popular. Além disso, cultura kalunga e quilombola, dança e fomento à bibliotecas comunitárias e museus. Ademais, festivais, direitos humanos, hip hop, letras, teatro e música. Também estão inclusos projetos focados nas tradições, no saber goiano e na trajetória da cultura do nosso povo.

As atualizações referentes ao lançamento dos novos editais, segundo a Secult, serão divulgados no site da Secretaria de Cultura, e também nas redes sociais da pasta.

A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural foi aprovada em 2020, no período de isolamento social devido a pandemia de Covid-19. Assim, o objetivo é auxiliar trabalhadoras e trabalhadores da Cultura, bem como os espaços culturais brasileiros.

Segundo o governador Ronaldo Caiado, o setor da cultura foi o mais penalizado por essa pandemia. “Peço a participação de todos para que possamos distribuir de maneira equitativa aos segmentos culturais”.

Mais recursos além da Lei Aldir Blanc

Além da Lei Aldir Blanc, a Secult Goiás também lançou, em abril deste ano, o processo seletivo de projetos culturais que buscam recursos do Fundo de Arte e Cultura (FAC). O valor total é de R$ 2 milhões, que poderá ser aplicado em locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, eventos e festivais de arte, bem como a geração de renda aos trabalhadores da cultura.

As inscrições ao certame estão abertas e podem ser feitas pela plataforma digital Mapa Goiano, até dia 7 de junho. Para participar do edital é preciso que o candidato esteja cadastrado no Mapa Goiano.