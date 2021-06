Vacinação em Aparecida é ampliada para pessoas acima de 58 anos

Aparecida de Goiânia amplia, a partir desta quarta-feira (2/6), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 58 anos de idade. Assim, independentemente da condição, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado. Dessa maneira, basta apresentar documento de identidade, o Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. A ampliação por idade acontece após mudança, na última semana, nas regras do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, não haverá a necessidade de agendamento. Além disso, haverá imunização contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Nestes locais haverá agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Aparecida de Goiânia também continua a vacinação de segunda dose contra a Covid-19. Assim, a imunização acontece no drive-thru localizado no estacionamento do Aparecida Shopping. Além disso, nas cinco UBS’s que fazem a imunização contra a doença. Para a segunda dose não é necessário agendamento.

Mais sobre a vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A mudança na vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia foi anunciada pelo prefeito Gustavo Mendanha na última sexta-feira (28/5). O Ministério da Saúde autorizou a imunização por faixa etária, desde que reservado um percentual para os grupos prioritários, em reunião no dia 27 de maio.

Assim, em todas as próximas remessas de vacinas que chegarem a Aparecida, 30% dos imunizantes serão reservados aos grupos prioritários. Além disso, 70% para a população da faixa etária atendida.

A imunização para pessoas com comorbidades segue no município. Confira AQUI as regras de vacinação contra a Covid-19 para este grupo em Aparecida de Goiânia.