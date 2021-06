Aparecida amplia vacinação para pessoas com 57 anos nesta sexta (4)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta sexta-feira (4/6), a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas com 57 anos. Ou seja, independentemente da condição, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Nesta quinta (3/6) os postos de vacinação não funcionam por conta do feriado de Corpus Christi.

Para receber o imunizante, quem tiver 57 anos ou mais poderá procurar, na sexta, os postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br).

Dia D de vacinação contra a Covid-19

No sábado (5/6), Aparecida realizará mais um Dia D da vacinação contra a Covid-19 destinado a todos os grupos previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Dessa forma, trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, dentre outros, poderão procurar, sem necessidade de agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8 às 17 horas.

A vacinação também ocorrerá nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. As vagas na plataforma serão liberadas nesta sexta-feira.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose dos imunizantes também segue normalmente nesta sexta e sábado, no drive-thru do Aparecida Shopping. O local funciona de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados das 8 às 17 horas. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento.

Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.