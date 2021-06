Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-153, em Jaraguá

Um acidente entre um carro e um caminhão, registrado na tarde desta quinta-feira (3/6), deixou dois mortos na BR-153, na zona rural de Jaraguá, na região central de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, constatou que os dois ocupantes do carro de passeio já estavam sem vida.

De acordo com a corporação, os dois veículos colidiram frontalmente e caíram em uma ribanceira às margens da BR-153. As equipes realizaram os primeiros socorros e a retirada das vítimas. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Além do acidente entre carro e caminhão que deixou dois mortos na BR-153, em Jaraguá, Kombi pega fogo em Corumbá

A equipe dos bombeiros de Pirenópolis foi acionada na noite desta quarta-feira (2/6) para atender uma ocorrência de incêndio em veículo, na BR-414, em Corumbá de Goiás.

Ao chegar no local, a Kombi em chamas e o condutor retirou o veículo do perímetro do posto de combustível e tentou combater o incêndio com quatro extintores, mas não obteve sucesso.

Quando os bombeiros chegaram, conseguiram controlar as chamas. Não houve vítima.

Acidente entre ônibus e caminhão deixa vários feridos em Senador Canedo

Um acidente entre um ônibus e um caminhão na manhã de quarta-feira (2/6) deixou vários feridos na GO-020, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O ônibus ficou destruído.

Segundo informações, o ônibus transportava passageiros de Cristalina para fazer tratamento em Goiânia. O veículo teria atingido a traseira de uma carreta carregada com madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e quando chegou ao local constatou que alguns passageiros apresentaram ferimentos leves, mas recusaram transporte para unidade de saúde.

Após o acidente, antes da chegada das autoridades, o motorista do caminhão teria fugido do local. Ainda não há informações sobre o que teria causado a batida.