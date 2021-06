Goiânia inicia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 57 anos

A Prefeitura de Goiânia iniciou nesta sexta-feira (4/6), a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 57 anos. A capital terá quatro postos de vacinação durante o final de semana.

Com a ampliação da vacinação, neste sábado (5/6), o município vai vacinar pessoas de 57 a 59 anos, além dos grupos prioritários, incluindo pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação, dos níveis infantil, fundamental e médio. O atendimento será feito das 8h às 16h e deve ser agendado pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

A Prefeitura afirma que os idosos com o reforço em atraso podem procurar um dos postos por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Durante este sábado (5), a vacinação acontece em quatro postos para pedestres: Escola Lions Clube Bandeirante, Escola Pedro Costa de Medeiros e Escola Francisco Matias e Área I da PUC. Não haverá atendimento em drive thru.

Segundo a Prefeitura, no agendamento, as pessoas dos grupos prioritários devem informar a categoria à qual pertencem. Já pessoas com idades entre 57 e 59 anos que não atuem em nenhuma das profissões ou tenham comorbidades, devem selecionar no aplicativo a opção “Não possui/não listada”.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiás

Goiânia iniciou a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 59 anos na quinta-feira (3/6), feriado de Corpus Christi, após o recebimento de nova remessa com 35.860 doses, todas destinadas à primeira dose da vacinação. Nesta etapa, Goiânia passa a destinar 30% das doses aos grupos prioritários e 70% para população em geral.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (4/6) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), referente à primeira dose, foram aplicadas 1.491.912 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado de Goiás. Já em relação à segunda dose, 655.254 pessoas já foram vacinadas.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 3.055.920 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.608.450 da AstraZeneca e 95.940 da Pfizer.