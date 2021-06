Morre piloto de avião de pequeno porte que caiu em Rio Verde

Morreu na madrugada desta sexta-feira (4/6) o piloto do avião de pequeno porte que caiu em frente ao presídio de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Após o acidente, a vítima, identificada como Murilo César de Souza de 59 anos, foi levada para uma unidade de saúde, onde não resistiu aos ferimentos.

Um outro homem estava na aeronave na condição de passageiro. Ele foi identificado como Robson Martins Vencio, de 61 anos, e segue internado em estado grave.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar a causa do acidente e investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) estiveram no local.

Relembre o acidente com avião de pequeno porte que caiu em Rio Verde

Na tarde desta quinta-feira (3/6), uma aeronave de pequeno porte caiu em uma fazenda particular, em frente ao Centro de Prisão Provisória de Rio Verde.

Relatos de testemunhas apontam que a aeronave sobrevoava baixo, chocou-se com um pé de manha, caiu em cima de uma caixa d’água e, depois, no chão.

No avião de pequeno porte estavam duas pessoas, o piloto, de 59 anos, e o passageiro, de 61. O piloto precisava passar por cirurgia, mas acabou morrendo na madrugada desta quinta-feira (3). O passageiro foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Acidente com avião monomotor deixa duas pessoas feridas, em Anápolis

No último dia 23 de abril, um acidente com um avião monomotor deixou duas pessoas feridas, em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o acidente aconteceu durante o pouso da aeronave no aeroporto da cidade.

Segundo o CBMGO, houve derramamento de combustível, mas não houve incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros isolou o trecho. Conforme a corporação, uma das vítimas já havia sido socorrida e não estava no local. Já a outra, estava consciente e queixava-se de dor abdominal. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionada e o local ficou sob responsabilidade dos proprietários da aeronave utilizada para instrução.