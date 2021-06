Ofício formaliza proibição de visitantes durante Romaria, em Trindade

Um ofício que proíbe o recebimento de visitantes durante a Romaria do Divino Pai Eterno foi encaminhado à rede hoteleira e às empresas de transporte de turismo de Trindade.

O ofício foi enviado pelo Gabinete de Operações de Emergência e Saúde (GOE-Covid-19) e a Agencia Municipal de Turismo, Cultura e Eventos e proíbe a comercialização de pacotes de turismo e o recebimento de visitantes durante as celebrações da Romaria do Divino Pai Eterno 2021.

Segundo o presidente do GOE-Covid-19, Cristiano Galindo, essa proibição se dá em cumprimento às medidas sanitárias de contenção da pandemia da Covid-19 e leva em consideração dados e estudos feitos sobre o atual momento.

A Festa do Divino Pai Eterno será realizada de forma virtual pelo segundo ano consecutivo. O anúncio da realização da romaria foi feito na última segunda-feira (31/05), pela reitoria da Igreja Santuário Basílica.

Romaria do Divino Pai Eterno acontecerá entre 25 de junho e 4 de julho

O evento acontecerá entre os dias 25 de junho e 4 de julho, com o tema, “Pai eterno, diante de vós, somos todos irmãos”, e não contará com a presença dos fiéis no espaço físico.

Segundo a Prefeitura de Trindade, durante os 10 dias de evento seis barreiras sanitárias e educativas serão implantadas. Além disso, a prefeitura também estabeleceu a proibição da entrada de caravanas no município.

A iniciativa contará com o apoio das secretarias de Segurança Pública e da Saúde do Estado para orientação e fiscalização. “Nós temos que pensar, primeiramente, no cidadão e em preservar vidas”, afirma o secretário de Turismo, Cultura e Eventos, Warley Lopes.

O secretário destaca ainda que precisa da ajuda e conscientização de todas as pessoas para que no próximo ano o evento aconteça de forma presencial e o município possa receber os romeiros e visitantes.

Com mais de 180 anos, a Romaria de Trindade é considerada o maior evento religioso do Centro-Oeste, o segundo do Brasil e a maior Festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.