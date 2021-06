Saiba como será a vacinação em Goiânia neste sábado (4/6)

Neste sábado (5/6), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 57 anos. Assim, o atendimento será feito em quatro postos, das 8h às 16h, e deve ser agendado pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Além disso, serão imunizados grupos prioritários (pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde e da Educação Infantil, dos ensinos Fundamental e Médio que atuem na capital. Ademais, idosos que estejam com a segunda dose atrasada.

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia continua sendo em três escolas municipais (E.M. Rotary Goiânia Oeste; Coronel José Viana e Bárbara de Sousa Morais), bem como na Área I da PUC, todas para pedestres. A documentação necessária e os endereços podem ser verificados no site da Prefeitura de Goiânia.

No agendamento para a vacinação contra a Covid-19, as pessoas dos grupos prioritários devem informar a categoria à qual pertencem (trabalhador da saúde, trabalhadores do ensino fundamental, infantil ou médio) ou comorbidade. Além disso, pessoas de 57 e 59 anos que não atuam em nenhuma das profissões ou tenham comorbidades devem optar, no aplicativo, pela opção “Não possui/não listada”.

Os detalhes dos grupos da atual fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 de Goiânia, bem como documentação necessária e postos de atendimento podem ser verificados no site Imunizagyn.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiânia teve mudanças

A vacinação contra a Covid-19 em Goiânia teve mudanças nesta semana, passando a valer as novas regras do Plano Nacional de Imunização (PNI). Assim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) agora destina 30% das doses aos grupos prioritários e 70% para população em geral.

O primeiro grupo tem trabalhadores da saúde e da Educação que atuam na capital e pessoas com comorbidades. Todos precisam agendar pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.