Acidente entre caminhões deixa dois feridos e um morto na BR-050, em Catalão

O Corpo de Bombeiro Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, na noite desta sexta-feira (4/6), para atender um acidente entre dois caminhões que deixou dois feridos e um morto na BR-050, em Catalão.

De acordo com a corporação, as vítimas estava presas às ferragens e uma não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após receber os primeiros socorros, as outras duas pessoas foram levadas para Santa Casa de Catalão.

Um cachorro também foi resgatado pelos bombeiros no acidente. Ele apresentava apenas um pequeno ferimento próximo da boca e posteriormente foi entregue a sua dona.

A ação contou com o apoio da concessionária da via que solicitou ajuda após perceber que todos os envolvidos estavam presos as ferragens.

Além do acidente entre caminhões que deixou dois feridos e um morto na BR-050, em Catalão, outro deixou dois mortos em Jaraguá

Um acidente entre um carro e um caminhão, registrado na tarde da última quinta-feira (3/6), deixou dois mortos na BR-153, na zona rural de Jaraguá, na região central de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, constatou que os dois ocupantes do carro de passeio já estavam sem vida.

De acordo com a corporação, os dois veículos colidiram frontalmente e caíram em uma ribanceira às margens da BR-153. As equipes realizaram os primeiros socorros e a retirada das vítimas. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

PRF faz operação no feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última quarta-feira (2/6), a operação Corpus Christi, com reforço na fiscalização nas rodovias federais em Goiás até a noite de domingo (6).

Somente nas primeiras 30 horas de operação, a corporação registrou cerca de 400 infrações em rodovias federais goianas. As mais constatadas são aquelas relacionadas ao mau estado de conservação do veículo, irregularidade de documentos, ultrapassagens indevidas e falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha.