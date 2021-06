Menina de 2 anos morre após carro bater contra árvore, em Goiânia

Uma menina de 2 anos morreu em um acidente registrado na manhã deste domingo (6/6), na Avenida Antônio Crispim, no Residencial Santa Fé, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações, a mãe da menina conduzia o automóvel pela Avenida Antônio Crispim quando, por motivos ignorados, derivou para o lado esquerdo e chocou com uma árvore do canteiro central.

Devido ao impacto da batida, a menina de 2 anos sofreu lesões corporais graves e morreu ainda no local. Segundo uma testemunha, a criança estava na cadeirinha, mas ela não viu o cinto da cadeira travada. Uma perícia deve ser feita para saber se o cinto destravou com o impacto do acidente.

O corpo da criança foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). No veículo foram encontradas latas de cerveja e os pneus estavam carecas.

A condutora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se recusou a fazer o teste do bafômetro. A médica responsável informou que ela sofreu um trauma craniano e permanecerá internada, para exames, sem previsão de alta.

Além da menina de 2 anos que morreu em Goiânia, dois morreram na BR-153, em Jaraguá

Um acidente entre um carro e um caminhão, registrado na tarde da última quinta-feira (3/6), deixou dois mortos na BR-153, na zona rural de Jaraguá, na região central de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, constatou que os dois ocupantes do carro de passeio já estavam sem vida.

De acordo com a corporação, os dois veículos colidiram frontalmente e caíram em uma ribanceira às margens da BR-153. As equipes realizaram os primeiros socorros e a retirada das vítimas. O motorista do caminhão não teve ferimentos.