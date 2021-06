Morre, aos 91 anos, o médico cardiologista Anis Rassi, em Goiânia

O médico cardiologista Anis Rassi morreu na madrugada deste domingo (6/6), aos 91 anos, em Goiânia. Ele teve uma parada cardiorrespiratória em casa. O sepultamento está marcado para às 15h no cemitério Santana.

Natural de Vianópolis, Anis Rassi se formou em medicina na década de 50, no Rio de Janeiro. Ele então voltou para Goiás, onde construiu carreira. Ele foi um dos pioneiros da medicina no estado e também o fundador do Hospital do Coração Anis Rassi, em 2003.

A equipe do hospital lamentou a morte do médico. “Nosso médico cardiologista tão admirável por sua paixão pela medicina contribuiu grandiosamente com o seu pioneirismo e dedicação à está nobre profissão”, diz a publicação nas redes sociais.

A Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) se solidarizou com a família e amigos e disse que o cardiologista é “uma referência internacional na medicina”.

Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pelo falecimento do médico cardiologista Anis Rassi

Veja a nota: