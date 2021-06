Motorista fica ferido após carro cair de ponte sobre ferrovia, em Valparaíso

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste domingo (6/6), um motorista que ficou ferido depois que o carro saiu da pista e caiu de uma ponte sobre os trilhos de uma rodovia, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

De acordo com a corporação, o carro bateu contra a mureta de proteção da ponte, capotou e caiu sobre a ferrovia. O local do acidente era de difícil acesso, por isso, foram utilizadas cordas para subir a maca e realizar o resgate do motorista.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Valparaíso de Goiás pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele não teve o nome divulgado, por isso, o Dia Online não conseguiu informações sobre seu estado de saúde.

Além do motorista que ficou ferido após carro cair de ponte sobre ferrovia, em Valparaíso, menina de dois anos morreu em acidente em Goiânia

Uma menina de 2 anos morreu em um acidente registrado na manhã deste domingo (6/6), na Avenida Antônio Crispim, no Residencial Santa Fé, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações, a mãe da menina conduzia o automóvel pela Avenida Antônio Crispim quando, por motivos ignorados, derivou para o lado esquerdo e chocou com uma árvore do canteiro central.

Devido ao impacto da batida, a menina de 2 anos sofreu lesões corporais graves e morreu ainda no local. Segundo uma testemunha, a criança estava na cadeirinha, mas ela não viu o cinto da cadeira travada. Uma perícia deve ser feita para saber se o cinto destravou com o impacto do acidente.

O corpo da criança foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). No veículo foram encontradas latas de cerveja e os pneus estavam carecas.

A condutora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde se recusou a fazer o teste do bafômetro. A médica responsável informou que ela sofreu um trauma craniano e permanecerá internada, para exames, sem previsão de alta.