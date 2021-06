PRF apreende carga de explosivos na BR-153, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste sábado (5/6), uma carga com 8.750 quilos de explosivos na BR-153, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital.

De acordo com a corporação, tudo começou quando uma equipe estava em ronda na rodovia e encontrou dois veículos de carga estacionados às margens da rodovia, momento que estava sendo realizada a transferência de carga entre os caminhões.

A polícia percebeu que o veículo não apropriado para o transporte de carga, pois estava fora das normas e regulamentos de transportes de produtos perigosos, aumentando as chances de explosão e colocando em risco usuários da rodovia, além de não possuir segurança armada para garantir que a carga não fosse roubada.

Posteriormente a PRF constatou que o carregamento foi adquirido irregularmente. De acordo com levantamentos preliminares, a carga foi adquirida em São Paulo e deveria ser entregue no norte do país.

Diante dos fatos, a carga foi apreendida e será encaminhada à Polícia Judiciária e ao Exército Brasileiro.

Além da carga de explosivos apreendida na BR-153, em Aparecida de Goiânia, outra foi encontrada com garimpeiros em Uruaçu

No último dia 5 de maio, dois garimpeiros com cerca de 300 quilos de explosivos na BR-153, em Uruaçu. Os explosivos seriam utilizados no Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem foi feita durante uma fiscalização de rotina, mas o veículo tentou fugir após ordem dos policiais. Ele foi parado após cinco quilômetros, já no município de Campinorte.

Durante busca veicular, foram encontrados dez sacos contendo cada um cerca de 25 Kg de explosivos tipo emulsão encartuchada classificados como explosivos de demolição. Além disso, também havia também 800 espoletas utilizadas para a detonação de explosivos e quatro carreteis com 800 metros de detonadores cada.

O material foi apreendido e os dois homens foram encaminhados para a Polícia Civil de Uruaçu, onde foram presos em flagrante por crime previsto no Estatuto do Desarmamento de transportar produto explosivo sem a devida autorização.