Aparecida amplia vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 57 anos

A partir desta sexta-feira (4/6), Aparecida de Goiânia amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 57 anos de idade. Assim, qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado. Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identidade, o Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia continua nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, onde não há necessidade de agendamento. Além disso, haverá imunização nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Nestes locais é necessário fazer agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Além disso, no sábado (5/6), Aparecida de Goiânia faz mais um Dia D da vacinação contra a Covid-19. Assim, este será destinado a todos os grupos previstos no Plano Nacional de Imunização (PNI). Dessa maneira, poderão ser imunizados, sem necessidade de agendamento, trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, dentre outros. A imunização acontecerá nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8h às 17h.

Vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A vacinação da segunda dose contra a Covid-19 continua nesta sexta-feira (4/6) e sábado (5/6), no drive-thru do Aparecida Shopping. O local funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h. Além disso, a imunização está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento.

Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a segunda dose for Coronavac, a aplicação acontece apenas no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.

Confira AQUI as regras de vacinação contra a Covid-19 de todos os grupos prioritários atendidos em Aparecida de Goiânia. Na próxima semana, eles continuam sendo imunizados normalmente, juntamente com a população da faixa etária dos 57 anos.