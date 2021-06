Covid-19: Veja quem pode se vacinar em Goiânia nesta segunda (7)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia continua com a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (7/6). Podem se vacinar pessoas com idade a partir de 57 anos, sem comorbidades. Também serão atendidos os trabalhadores da Saúde e Educação (ensinos Infantil, Fundamental e Médio) que atuem em Goiânia e pessoas com comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde.

A vacinação acontece somente por agendamento através do aplicativo Prefeitura 24 horas. Ao todo, serão 18 postos destinados ao atendimento do público contemplado, sendo 17 unidades de saúde e a Área I da PUC, somente para pedestres, das 8h às 17h.

Locais de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

USF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipu

Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita: Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

USF Jd. Curitiba: Rua JC-22, Área Verde – Jardim Curitiba

CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

USF Jd. Cerrado IV: Rua Pingo de Ouro, Jardim do Cerrado IV

CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

USF Itatiaia: Rua R-12 Qd. 11 Conjunto Itatiaia

UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim Área I da PUC: Rua 235, n.722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO

Segunda dose em idosos

Idosos que estejam com a segunda dose atrasada, também podem se encaminhar para as unidades de saúde e receber o imunizante, sem agendamento. Para vacinar, é preciso levar documento com foto, CPF e comprovante da primeira dose, ou seja, o cartão de vacinação. O reforço nestes casos será aplicado somente até 11 de junho nas seguintes unidades de saúde:

Cais Campinas

Ciams Urias Magalhães

Cais Bairro Goiá

Cais Cândida de Morais

UPA Chácara do Governador

UPA Jd América

Ciams Novo Horizonte

Testagem de antígeno

A Prefeitura de Goiânia realiza, nesta segunda-feira (7/), a testagem ampliada de antígeno da Covid-19 para a identificação de casos positivos da doença em pessoas assintomáticas. Serão oferecidos 3.500 testes.

Podem fazer o teste pessoas com 12 anos ou mais, que não apresentam sintomas. Aqueles que estiverem sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde para a realização do exame RT-PCR, recomendado para esta situação.

O resultado do teste de antígeno é liberado entre 10 e 20 minutos. O agendamento pode ser feito pelo site da SMS.