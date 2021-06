Falta de abrigos demonstra descaso com o transporte público em Goiânia

A situação do transporte público está cada vez mais precária e a falta de abrigos nos pontos de ônibus em Goiânia demonstram o descaso com os usuários, que, muitas vezes, não têm conforto e segurança para esperar o transporte.

Com o passar dos anos, os locais de espera para embarque nos ônibus de Goiânia e Região Metropolitana perderam a estrutura e agora cerca de 54% dos pontos não possuem abrigos para os usuários.

No total, 6.828 pontos de embarque e desembarque estão espalhados pela Região Metropolitana, sendo que mais de 3,7 mil não possuem estrutura adequada, como local para sentar, cobertura, informações sobre as linhas que passam pelo local ou qual o tempo de espera.

Atualmente, há cerca de 3.107 pontos com abrigos, 1.692 pontos apenas com pinturas em postes, outros 146 apenas com placas indicando e 1.765 sem identificação.

Usuários relatam que falta de abrigos refletem descaso com o transporte público em Goiânia

Divina Rodrigues, doméstica e usuária do transporte coletivo, relata a dificuldade para embarcar em pontos que não tem estrutura. ” É muito difícil, principalmente quando está chovendo, não temos onde esperar e ficamos molhando, correndo risco até mesmo de ficar doentes”.

Em alguns locais, sequer há estrutura de parada de ônibus, o que há são duas faixas amarelas e uma preta pintada em postes de iluminação pública indicando que ali pode se esperar por um ônibus. Muitos passageiros não sabem que esta é uma indicação para parada do transporte coletivo.

Outro problema enfrentado pelos usuários é quanto ao embarque de pessoas com necessidades especiais, como cadeirantes, que, devido a falta de estrutura nos pontos, também há a dificuldade para entrar nos ônibus.

Gabriel Santos é cadeirante e relata situações difíceis que já passou. “As vezes a gente vai pegar o ônibus e a plataforma de embarque para cadeirante não funciona, então outras pessoas precisam nos carregar para dentro. É uma situação constrangedora. Muito difícil ver o descaso com os usuários”.

Afinal, de quem é a responsabilidade pelos abrigos do transporte coletivo?

Em 2018 os pontos de embarque e desembarque eram responsabilidade da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). Entretanto, na época do aumento da passagem de R$ 3,70 para R$ 4,00, a responsabilidade foi passada para às prefeituras. A decisão continua vigente.

Em Goiânia, um edital de licitação para a implantação dos pontos chegou a ser lançado, mas foi suspenso por problemas jurídicos. O processo ainda segue sem decisão.

O Dia Online entrou em contato com a CMTC e aguarda retorno. O espaço continua aberto.