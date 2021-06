Fiscalização interdita 24 festas clandestinas durante feriado, em Aparecida

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a fiscalização interditou 24 festas clandestinas em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Uma das festas tinha cerca de 300 pessoas.

Atualmente, festas e eventos podem ser realizados seguindo regras estipuladas por portaria específica após aprovação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, como o local ter todos os alvarás e documentação; apenas 30% da capacidade do local, limitando a 100 pessoas; álcool em gel e medição de temperatura; uso de máscara e distanciamento de 1,5 m entre as mesas. Shows ao vivo também são permitidos, mas sem pista de dança. Bares e restaurantes foram liberados para funcionar, mas também precisam seguir série de regras e ter toda documentação.

A força-tarefa de fiscalização do município é formada por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Fazenda, Planejamento e Regulação Urbana, agentes da Vigilância Sanitária e apoio da Guarda Civil Municipal.

Festas clandestinas realizadas durante o feriado, em Aparecida

Durante o fim de semana, uma das equipes encerraram uma festa clandestina com mais de 300 pessoas em uma chácara no Jardim dos Buritis, região leste da cidade. Das pessoas que estavam na festa, 153 foram multadas por não estarem usando máscara de proteção. O espaço foi multado em mais de R$ 40 mil por promover aglomeração e outras irregularidades.

Além desta festa encerrada, os fiscais encerraram também outras 7 festas e apreenderam quatro caixas de som mecânico, 8 carros com som automotivo. Ao todo, 67 estabelecimentos entre bares, restaurantes e distribuidoras foram visitados, sendo que 4 foram interditados por falta de documentação para funcionamento. 192 pessoas foram multadas por não uso de máscara em R$ 111.

Carros com som automotivo foram apreendidos nos Setores Bandeirantes e Expansul, dentre outros bairros. Um dos bares interditados por falta de documentação foi também no Setor Bandeirantes.

Denúncias

Caso o morador flagre alguma irregularidade ou descumprimento das regras sanitárias, pode acionar as equipes de fiscalização pelos canais de denúncia: 3545-5992 ou 153; além dos números 3238-7216 ou 98459-1661 para perturbação do sossego público.

Ao todo, de quinta a domingo serão 23 viaturas de várias secretarias atuando durante as noites e madrugadas, períodos onde há maior concentração de irregularidades. 70 servidores entre fiscais da secretaria de Meio Ambiente, Planejamento e Regulação Urbana, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal atuarão exclusivamente na repressão de aglomerações e festas clandestinas.